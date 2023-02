Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (92/2023) Heranwachsende auf Feldweg bei Reinshof von Unbekanntem belästigt - Polizei fahndet nach ca. 45 Jahre altem Mann mit Glatze und grauer Jogginghose

Göttingen (ots)

Göttingen, Feldweg nahe Klostergut Reinshof Sonntag, 12. Februar 2023, gegen 15.00 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Ein etwa 45 bis 50 Jahre alter Mann in einer grauen Jogginghose hat am Sonntagnachmittag (12.02.23) gegen 15.00 Uhr auf einem Feldweg in der Nähe des Klostergutes Reinshof (Landkreis Göttingen) eine Heranwachsende belästigt und auch unsittlich berührt. Die 18-Jährige aus Göttingen konnte sich aus der Situation befreien und weglaufen. Der Unbekannte versuchte noch, dem Mädchen zu folgen, fiel dann aber hin.

Nach Angaben der jungen Frau sei der Mann zuvor unvermittelt aus einem Gebüsch hervorgekommen und habe sie attackiert. Sie blieb unverletzt.

Der gesuchte Unbekannte wird wie folgt beschrieben: ca. 45 bis 50 Jahre alt, korpulente Figur (Gewicht etwa 100 kg, Bierbauch), ca. 160 bis 170 cm groß, verwaschene Aussprache, Glatze mit Haarkranz, bekleidet mit grauer, offensichtlich zu großer und an den Beinen verschmutzter Jogginghose, grauer bzw. schwarzer Sportjacke mit Kapuze und schwarzen Schuhen.

Wer den Beschriebenen kennt, Hinweise zu seinem Aufenthaltsort oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 0551/491-2115 bei der Polizei Göttingen zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell