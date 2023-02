POL-GÖ: (90/2023) Neues Angebot: Persönliche Bürgersprechstunde mit dem Kontaktbeamten Christian Janzen jeden 3. Donnerstag im Monat in Göttingen-Grone, telefonische "KOB"-Sprechstunde hat neue Telefonnummer!

Polizeiinspektion Göttingen

Neues Angebot: Persönliche Bürgersprechstunde mit dem Kontaktbeamten Christian Janzen jeden 3. Donnerstag im Monat in Göttingen-Grone, telefonische "KOB"-Sprechstunde hat neue Telefonnummer!

Göttingen (ots)

GÖTTINGEN (jk) - Die telefonische Bürgersprechstunde (siehe auch unten) gibt es schon länger. Jetzt kommt im Göttinger Stadtteil Grone auch eine persönliche Bürgersprechstunde hinzu. Angeboten wird sie vom Kontaktbeamten (KOB) der Polizei Göttingen, Polizeioberkommissar Christian Janzen (Foto).

Die polizeiliche Bürgersprechstunde findet ab sofort einmal im Monat, und zwar an jedem 3. Donnerstag, in der Zeit von 16:00 Uhr und 17:00 Uhr im Wechsel an zwei unterschiedlichen Örtlichkeiten statt: An ungeraden Monaten im Nachbarschaftszentrum Grone in der Deisterstraße 10 und an geraden Monaten im Bürgerhaus Grone in der Martin-Luther-Straße 10.

Der Startschuss fällt am morgigen Donnerstag (16.02.23) im Bürgerhaus. Im Anschluss an die jeweilige polizeiliche Sprechstunde bietet der Ortsrat Grone ebenfalls eine Bürgersprechstunde an. Grundsätzlich ist für die Bürgersprechstunde keine vorherige Anmeldung notwendig.

Das neue Gesprächsangebot der Polizei steht allen Bürgerinnen und Bürger für Fragen und Anliegen zur Verfügung. Die Termine sollen dazu dienen, Probleme vor Ort zu erkennen und Lösungen hinsichtlich aller Sicherheits- und Ordnungsbelange zu entwickeln.

"Mir ist der direkte Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern sehr wichtig. Da erfahre ich am besten, welche Sorgen und Nöte die Menschen vor Ort haben", betont Christian Janzen. "Ich freue mich auf diese neue Gelegenheit der persönlichen Begegnung und des Austausches."

Telefonische "KOB-Bürgersprechstunde" für das Stadtgebiet Göttingen hat neue Telefonnummer!

Auch in diesem Jahr bieten die fünf Kontaktbeamten in Göttingen weiterhin eine telefonische Sprechstunde an.

Jeden Donnerstag zwischen 14.00 und 15.00 Uhr stehen Frank Heger, Christian Janzen, Karl-Heinz Fischer, Christian Robowski und Thorsten Ballhausen (Foto) in unterschiedlicher Besetzung den Göttinger Bürgerinnen und Bürgern als kompetente und vertraute Ansprechpartner "am Draht" für Fragen und Anliegen zur Verfügung.

In der 60-minütigen Sprechstunde können ausdrücklich alle Probleme und Nöte mitgeteilt werden. Die neue Telefonnummer der "KOB-Sprechstunde" lautet 0551/491-2343.

"Das Projekt ist dafür gedacht, dass die Bürgerinnen und Bürger ihre Fragen unkompliziert und auf 'kurzem Weg' in einem Gespräch stellen können", so der Gedanke der KOB.

Bei Bedarf können auch persönliche Gesprächstermine vor Ort vereinbart werden.

Außerhalb der telefonischen Sprechstunden ist das Team der Kontaktbeamten ebenfalls über den Anschluss 0551 / 491-2343 oder auch per Mail unter: kob@pi-goe.polizei.niedersachsen.de zu erreichen.

