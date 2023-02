Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (88/2023) Überfall am Sonntagabend: Heranwachsender in der Carl-Zeiss-Straße von Unbekanntem mit Messer bedroht und beraubt, Täter flüchtet mit 200 Euro, Zeugen gesucht

Göttingen (ots)

Göttingen, Carl-Zeiss-Straße zwischen Leine und Lokhalle, Sonntag, 12. Februar 2023, gegen 19.40 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - In der Carl-Zeiss-Straße ist nach derzeitigen Erkenntnissen am Sonntag (12.02.23) ein Heranwachsender von einem unbekannten Mann mit einem Messer bedroht und anschließend beraubt worden. Die Tat ereignete sich gegen 19.40 Uhr an einer Bank auf dem Gehweg zwischen der Leine und der Lokhalle. Der 18-jährige aus Hann. Münden konnte sich letztlich aus der Situation befreien. Er erlitt einen Schock. Der mit einer weißen Jeans und einer weißen Jacke bekleidete Täter entkam mit der Geldbörse des jungen Mannes, in der sich 200 Euro befunden haben sollen. Die Polizei leitete eine Fahndung nach dem mutmaßlichen Räuber ein.

Der Unbekannte soll ca. 20 bis 30 Jahre alt und ca. 180 cm groß gewesen sein und schwarzes, gelocktes Haar gehabt haben. Er trug nach Angaben des Heranwachsenden eine weiße Jeans und eine weiße Jacke.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Göttingen unter Telefon 0551/491-2115 entgegen.

