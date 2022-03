POL-KN: (Blumberg, Lkrs. VS) Nächtlicher Brandalarm bei Fleischwarenhersteller

Rottweil (ots) - Bei einem Unfall in der Lorenz-Bock-Straße sind am Montagmorgen zwei Autofahrer leicht verletzt worden. An deren Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro. Wie die Polizei ermittelte, war eine 46-Jährige gegen 10 Uhr auf der Lorenz-Bock-Straße in Richtung Kaiserstraße unterwegs. An der Kreuzung der Körnerstraße prallte sie mit dem Dacia einer 49-Jährigen zusammen, die in ...

