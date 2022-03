Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Unfall mit zwei Leichtverletzten und hohem Schaden

Rottweil (ots)

Bei einem Unfall in der Lorenz-Bock-Straße sind am Montagmorgen zwei Autofahrer leicht verletzt worden. An deren Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro. Wie die Polizei ermittelte, war eine 46-Jährige gegen 10 Uhr auf der Lorenz-Bock-Straße in Richtung Kaiserstraße unterwegs. An der Kreuzung der Körnerstraße prallte sie mit dem Dacia einer 49-Jährigen zusammen, die in Richtung Finanzamt fuhr. Bei dem Zusammenstoß, der aufgrund den entstandenen Schäden nahezu ungebremst stattgefunden haben muss, wurden beide Autofahrerinnen leicht verletzt. Die 46-Jährige kam zur Beobachtung in ein Krankenhaus. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr rückte mit drei Fahrzeugen und neun Einsatzkräften ebenfalls aus, da beim Zusammenstoß starker Qualm entstand und zunächst von einem Brand ausgegangen wurde.

