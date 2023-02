Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (85/2023) Überfall auf Frau "Am Geismartor" aus dem Jahr 2021 und Tat im Sommer 2022 in der Südstadt aufgeklärt - Tatverdächtiger in Göttingen festgenommen, U-Haftbefehl erlassen

Göttingen (ots)

GÖTTINGEN (jk) - Im Zusammenhang mit einem versuchten Sexualdelikt in der Nacht des 16.05.21 "Am Geismartor" (siehe dazu Pressemitteilung vom 21.05.21 unten) und einem weiteren Übergriff auf eine junge Frau im Sommer 2022 in der Göttinger Südstadt haben Ermittler am Mittwochvormittag (08.02.23) den mutmaßlichen Täter in seiner Wohnung im Stadtgebiet festgenommen.

Die Auswertung gesicherter Spuren, zusätzliche, umfangreiche Ermittlungsschritte sowie auch interne Hinweise führten die Ermittler schließlich auf die Spur des Göttingers.

Der 37-Jährige leistete bei seiner Festnahme keinen Widerstand. Er wurde noch am selben Tag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Göttingen dem Haftrichter vorgeführt, der einen U-Haftbefehl wegen Flucht- und Wiederholungsgefahr erließ.

Erste Tat im Mai 2021

Der jetzt Festgenommene ist aufgrund der vorliegenden Ermittlungsergebnisse dringend verdächtig, in der Nacht des 16. Mai auf dem Parkplatz "Am Geismartor" eine damals 53-jährige Frau mutmaßlich aus sexuellen Motiven angegriffen und zu Boden gebracht zu haben. Als die Göttingerin schrie, hatte der Angreifer von ihr abgelassen und war geflüchtet. Die Polizei fahndete in der Folge mit einem Phantombild nach dem Unbekannten.

Weitere Tat aus dem Juli 2022 vermutlich ebenfalls geklärt

Die Polizei Göttingen rechnet dem Tatverdächtigen nach gegenwärtigem Stand der Ermittlungen noch einen weiteren, ebenfalls mutmaßlich sexuell motivierten Übergriff auf eine junge Frau im Sommer letzten Jahres zu. Die Göttingerin war am frühen Morgen des 27.07.22 gegen 05.00 Uhr in der Südstadt von einem unbekannten Mann bedrängt und unsittlich berührt worden. Der geschätzt ca. 30 Jahre alte Täter hatte die Frau zuvor auf ihrem Heimweg aus der Innenstadt begleitet.

Ermittler schließen weitere Taten nicht aus, Geschädigte gesucht!

Die Polizei schließt aufgrund der im Zuge der Ermittlungen gewonnenen Erkenntnisse nicht aus, dass der 37-Jährige noch für weitere Übergriffe in Frage kommen könnte, die aber bislang aus Angst oder auch Scham von den Opfern noch nicht zur Anzeige gebracht wurden. Betroffene Frauen werden deshalb geben, sich unter Telefon 0551/491-2115 zu melden.

Öffentlichkeitsfahndung vom 21. Mai 2021 (mittlerweile im Presseportal gelöscht)

(179/2021) 53-Jährige auf Göttinger "Parkplatz Am Geismartor" überfallen - Polizei fahndet mit Phantombild nach unbekanntem Mann

Göttingen, Am Geismartor

Sonntag, 16. Mai 2021, gegen 03.25 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Auf dem "Parkplatz Am Geismartor" in Göttingen ist am vergangenen Sonntagmorgen (16.05.21) gegen 03.25 Uhr eine Fußgängerin von einem Unbekannten überfallen worden. Nach ersten Ermittlungen sprach der ca. 35 bis 40 Jahre alte Mann die Göttingerin im Bereich der Müllcontainer zunächst an, schlug dann unvermittelt auf sie ein und brachte sie mit Gewalt zu Boden. In diesem Moment erkannte die 53-Jährige einen am Parkplatz vorbeifahrenden Pkw und in einiger Entfernung einen weiteren Fußgänger und schrie, sodass der Angreifer von ihr abließ und in unbekannte Richtung flüchtete. Der Fußgänger kümmerte sich anschließend um das Opfer, Angaben zu dem flüchtigen Täter konnte er allerdings nicht machen. Anhand der Angaben der überfallenen Frau konnte ein Phantombild des unbekannten Angreifers erstellt werden. Das Amtsgericht Göttingen ordnete die Öffentlichkeitsfahndung nach ihm an. Täterbeschreibung: Ca. 35 bis 40 Jahre alt, normale Figur, schwarzes, zur Seite gekämmtes Haar, bekleidet mit Lederjacke, hellem Hemd und Jeans. Die Polizei fragt: Wer kennt den abgebildeten Mann oder kann sonst sachdienliche Hinweise geben? Möglicherweise kann auch der bislang unbekannte Autofahrer, der den Tatort in seinem Wagen passiert hat, den Ermittlern helfen. Er wird deshalb gebeten, sich bei der Polizei Göttingen zu melden. Hinweise werden rund um die Uhr unter Telefon 0551/491-2115 entgegengenommen.

