Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (84/2023) In der Nacht zu Sonntag - Unbekannte stehlen zwei hochwertige E-Bikes aus Garage in Lutterberg

Göttingen (ots)

Gemeinde Staufenberg, Ortsteil Lutterberg, Pfingstgasse Nacht zu Sonntag, 5. Februar 2023

LUTTERBERG (jk) - Aus einer Garage in der Pfingstgasse in Luttterberg (Landkreis Göttingen) haben Unbekannte in der Nacht zu Sonntag (05.02.23) zwei hochwertige E-Bikes gestohlen. Der geschätzte Zeitwert der beiden "Cube"-Räder in den Farben grau und schwarz bzw. "petrol 'n ' peach" beläuft sich auf insgesamt knapp 6.000 Euro. Ersten Ermittlungen zufolge wurde die Garage vermutlich zuvor mit einem unbekannten Werkzeug aufgebrochen. Die Polizeistation Staufenberg ermittelt und sucht Zeugen.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen werden unter Telefon 05543/30 331-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell