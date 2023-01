Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ladendieb hält Polizei auf Trapp

Meiningen (ots)

Ein 40-Jähriger entwendete Donnerstagvormittag zwei Paar Schuhe aus der Außenauslage eines Geschäftes in der Georgstraße in Meiningen. Er flüchtete Richtung Kirche und stellte sein Diebesgut auf den Mülleimer vor einer Drogerie ab, ging in den Markt und konnte wenig später durch die Polizei auf dem Meininger Marktplatz angetroffen werden. Er führte einen Beutel mit diversen Gegenständen bei sich, für die er keinen Kaufbeleg vorweisen konnte. Zudem konnte sich der Langfinger nicht ausweisen und musste somit die Beamten zur Klärung seiner Identität auf die Dienststelle begleiten. Nachdem die Personalien des Mannes feststanden, durfte er die Wache wieder verlassen. Doch nur wenig später wurde er erneut bei Diebstahlshandlungen in einem Markt in der Landsberger Straße beobachtet und der Polizei gemeldet. Während dieses Einsatzes zeigte der zuvor ruhige Mann ein äußerst aggressives Verhalten, sodass die Beamten sich gezwungen sahen ihm Handfesseln anzulegen. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen erfolgte eine Einweisung in ein Fachkrankenhaus.

