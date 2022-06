Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfall auf der Verler Straße - 18-Jährige schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am Dienstag (07.06., 21.45 Uhr) kam es auf der Verler Straße in Höhe der Ohmstraße zu einem Verkehrsunfall.

Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 65-jähriger Gütersloher mit seinem Fiat die Verler Straße in Richtung Verl. Zeitgleich beabsichtigte eine 18-jährige Fußgängerin die Verler Straße in Richtung Ohmstraße zu queren. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Auto und der Fußgängerin. Die 18-Jährige verletzte sich dabei schwer. Mit einem Rettunsgwagen wurde sie in ein Gütersloher Krankenhaus gefahren. An dem Pkw entstand Sachschaden. Dieser beläuft sich auf schätzungsweise 2000 Euro.

