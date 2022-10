Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - Zeugen gesucht

Wietmarschen (ots)

Am heutigen Dienstag gegen 6.30 Uhr wurde in Wietmarschen in der Theodor-Heuss Straße in Höhe der Hausnummer 4 ein dort stehender Baum durch einen unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Dabei wurde der Baum entwurzelt und die Rinde beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation in Wietmarschen unter der Telefonnummer 05925/998960 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell