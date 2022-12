Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.12.2022 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Freudenberg: Gebäudebrand

Am Donnerstagabend geriet gegen 22:30 Uhr in Boxtal in der Eichbergstraße zunächst ein Schuppen, welcher an ein Einfamilienhaus angebaut ist, in Brand. Die Flammen griffen anschließend auf das Wohnhaus über. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr konnte der Brand unter Kontrolle und letztendlich gelöscht werden. Zur Brandursache kann derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Nach ersten Schätzungen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 50.000 Euro. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig ins Freie retten. Zwei Personen und ein Feuerwehrmann erlitten eine leichte Rauchgasvergiftung. Die Feuerwehr war mit über 50 Einsatzkräften vor Ort. Darüber hinaus waren Notarzt und Rettungsdienst sowie die Polizei im Einsatz. Das Polizeirevier Wertheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

