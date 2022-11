POL-K: 221129-3-K Mann filmt weibliche Badegäste in Duschkabine - Öffentlichkeitsfahndung

Köln (ots) - Nach dem Diebstahl eines etwa 180.000 Euro teuren grauen Porsche 911 Carrera-Kabrio am Montagmittag (28. November) auf einem Parkplatz in der Schmitburgstraße in Köln-Sülz sucht die Polizei Köln nach den Dieben, dem Wagen und nach Zeugen der Tat. Gegen 12 Uhr hatte der 79 Jahre alte Eigentümer sein Auto auf dem öffentlichen Parkplatz am Straßenrand ...

