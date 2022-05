Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dornstadt - Staatsanwaltschaft Ulm und Polizeipräsidium Um teilen mit: Wieder Buttersäure in Geschäft - Zeugen gesucht /

Am Donnerstag brachte ein Unbekannter in Dornstadt Gestank in ein Geschäft.

Zwischen 5.15 Uhr und 5.30 Uhr schlug ein Unbekannter ein Loch in eine Scheibe an der Tür des Geschäfts in der Lichtensteinstraße. Anschließend brachte der Täter eine stechend riechende Flüssigkeit in das Innere der Firma ein. Teile der Flüssigkeit, bei der es sich möglicherweise um Buttersäure handelt, waren auch im Außenbereich feststellbar. Bereits zwei weitere Male war das Geschäft in der Vergangenheit Ziel von ähnlichen Straftaten.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen und fragt:

- Wer hat frühen Donnerstag in der Lichtensteinstraße in Dornstadt verdächtige Personen gesehen? - Wer hat die Tat beobachtet? - Wem sind dort fremde Fahrzeuge aufgefallen? - Wer kann sonst Hinweise geben?

Hinweise bitte an die Ulmer Polizei unter Tel. 0731/1880.

Michael Bischofberger, Staatsanwaltschaft Ulm, Tel. 0731/189-1441

Wolfgang Jürgens, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

