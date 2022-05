Ulm (ots) - Gegen 17.30 Uhr fuhr ein 52-Jähriger mit seinem Motorrad der Marke KTM in der Hauptstraße. Er war auf der mittleren Fahrspur in Richtung Norden unterwegs. Ein 79-Jähriger fuhr mit seinem Auto vor ihm in gleicher Richtung. Der Kradfahrer erkannte den langsam fahrenden VW zu spät und fuhr ihm in das ...

mehr