Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (87/2023) Zwischenfall bei Verkehrskontrolle in Fußgängerzone - Ermittlungsverfahren gegen 75-Jährigen aus dem Landkreis Northeim wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Widerstands eingeleitet

Göttingen (ots)

Göttingen, Groner Straße/Nikolaistraße

Donnerstag, 8. Februar 2023, gegen 11.30 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Während eines Zwischenfalls bei einer Verkehrskontrolle in der Göttinger Innenstadt ist am Donnerstag (08.02.23) gegen 11.30 Uhr eine Polizeibeamtin leicht an der Hand verletzt worden. Gegen einen Autofahrer aus dem Landkreis Northeim wurden in diesem Zusammenhang Ermittlungen u. a. wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Der 75-Jährige war zuvor mit seinem Wagen in die Groner Straße eingefahren, obwohl es sich um die gekennzeichnete Fußgängerzone handelt und sollte deshalb von der Polizeibeamtin und einem Mitarbeiter der Stadt Göttingen (SOD) angehalten werden. Mit Beginn der Kontrolle verhielt sich der Mann unkooperativ, verweigerte die Angaben seiner Personalien und stellte die Rechtmäßigkeit der Maßnahme sowie die Existenz von Polizei und Stadtordnungsdienst in Frage. Schließlich wollte er die Fahrt fortsetzen. Der in diesem Moment am Fahrzeug stehende Mitarbeiter des SOD musste zur Seite treten, um nicht von dem anrollenden PKW angefahren zu werden. Als die Polizistin versuchte, die Fahrertür des Wagens zu öffnen, um so die Weiterfahrt zu unterbinden, zog der Fahrer nach derzeitigen Erkenntnissen die Tür von innen wieder zu und klemmte hierbei die Hand der Beamtin ein.

Mit Unterstützung weiterer Kollegen und erneuter deutlicher Ansprache sowie Androhung von Zwangsmaßnahmen ließ der 75-Jährige letztlich die Kontrolle über sich ergehen. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0551/491-2115 bei der Polizei Göttingen zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell