Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (86/2023) Nach Hilferufen am Helleweg - Helfende Radfahrerin von unbekanntem Mann mit auffälligem weißen Haar attackiert, Motiv unklar, Zeugen gesucht, aktualisierte Täterbeschreibung!

Göttingen (ots)

Göttingen, Helleweg, Waldweg parallel zur Zufahrtsstraße nach Deppoldshausen Montag, 6. Februar 2023, gegen 18.30 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Auf dem Göttinger Helleweg ist am Montagabend (06.02.23) gegen 18.30 Uhr eine Radfahrerin aus Göttingen von einem unbekannten Mann unvermittelt attackiert und zu Boden gebracht worden. Erst als sich die 14 Jahre alte Tochter der Frau einschaltete, ließ der Unbekannte von der Göttingerin ab und flüchtete in Richtung Weende. Das Motiv des Angriffs ist bislang vollkommen unklar. Es werden Zeugen gesucht.

Ersten Informationen zufolge, waren die Frau und ihre Tochter mit dem Rad auf dem Helleweg von der Otto-Hahn-Straße in Richtung Deppoldshausen unterwegs, als sie aus einem Gebüsch neben dem Weg plötzlich die Hilferufe einer Frau wahrnahmen.

Als die Radfahrerin nachsehen wollte, ob sie Hilfe leisten könne, wurde sie unvermittelt von einem unbekannten Mann erst beschimpft und dann angegriffen und geschlagen. Die unbekannte Frau, die mutmaßlich zuvor um Hilfe gerufen hatte, flüchtete.

Der Unbekannte setzte seine Attacke fort, ergriff die Göttingerin und brachte sie zu Boden. Die Tochter schrie den Angreifer an und forderte ihn auf, ihre Mutter in Ruhe zu lassen. Der Mann ließ daraufhin von der am Boden liegenden Frau ab und lief in Richtung Otto-Hahn-Straße/Weende davon.

Täterbeschreibung:

ca. 180 cm groß, 55 bis 65 Jahre alt, ca. 175 - 185 cm groß, auffällig längeres weißes Haar, normale Statur, relativ gepflegtes Äußeres, bekleidet mit schwarzer Lederjacke und Jeans, sprach deutsch ohne Akzent.

Wer dem Gesuchten am Montagabend im Bereich Helleweg/Otto-Hahn-Straße oder Umgebung begegnet ist, ihn aufgrund des beschriebenen weißen Haares kennt oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 0551/491-2115 bei der Polizei Göttingen zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell