Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: PK Alfeld - Zeugenaufrufe nach Verkehrsunfallfluchten

Hildesheim (ots)

Alfeld (ni) - Am 03.05.2022 ereigneten sich zwei Verkehrsunfallfluchten. In Duingen in der Stralsunder Straße wird ein in einer Parkbucht abgestellter Pkw Seat in der Zeit von 12:30 Uhr bis 15:45 Uhr beschädigt. Durch ein unbekanntes Fahrzeug wird vermutlich beim Rangieren der graue SUV auf der Fahrerseite beschädigt. Der Spiegel und die Fahrertür weisen Schäden auf. Der Schaden wird auf 2000 Euro geschätzt. In Alfeld touchiert ein Radfahrer im Vorbeifahren mit seinem Rad in der Goethestraße einen am Fahrbahnrand stehenden Pkw Skoda. Dadurch werden der Außenspiegel und die Fahrertür beschädigt. Ein Zeuge beobachtet, wie der Radfahrer stürzt, dann aber seine Fahrt fortsetzt, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Radfahrer wird wie folgt beschrieben: ca. 12-16 Jahre alt, bekleidet mit einer schwarzen Jacke, schwarzen Hose und schwarzen Schuhen. Dazu trug er noch einen grauen Kapuzenpullover. Das Rad ist ein dunkles MTB mit neongrünen Farbakzenten. Hinweise zu den Unfallfluchten nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05181-91160 entgegen.

