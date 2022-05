Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung auf Schulgelände

Hildesheim (ots)

Sarstedt (TK) In der Zeit von Montag, 02.05.2022, 15.00 Uhr, bis Dienstag, 03.05.2022, 06.10 Uhr, kam es auf dem Schulgelände am Wellweg zu zwei Sachbeschädigungen. Unbekannte Täter beschädigten im o. a. Zeitraum eine Fensterfront am Gebäude des Gymnasiums, indem sie mit einem unbekannten Gegenstand ein ca. 110 cm x 55 cm großes Loch in die Scheibe schlugen. An der Albert-Schweitzer-Schule schlugen unbekannte Täter ein ca. 30 x 30 cm großes Loch in eine rückwärtige Eingangstür. Insgesamt entstand ein Schaden von ca. 1500 Euro. Zeugen, die Angaben zu der Tat oder den Tätern machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell