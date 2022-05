Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl eines Katalysators

Hildesheim (ots)

Nordstemmen - Burgstemmen (TK) In der Zeit von Montag, 02.05.2022, 23.00 Uhr, bis Dienstag, 03.05.2022, 07.50 Uhr, entfernten unbekannte Täter den Katalysator von einem PKW Opel, der im Oder-Neiße-Weg in Höhe Hausnummer 71 abgestellt war. Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

