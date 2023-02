POL-GÖ: (89/2023) Schwerer Verkehrsunfall auf der Hannoverschen Straße - Jugendliche von PKW erfasst und lebensgefährlich verletzt, Unfallaufnahme dauert an

Göttingen (ots) - Göttingen, Groner Straße/Nikolaistraße Donnerstag, 8. Februar 2023, gegen 11.30 Uhr GÖTTINGEN (jk) - Während eines Zwischenfalls bei einer Verkehrskontrolle in der Göttinger Innenstadt ist am Donnerstag (08.02.23) gegen 11.30 Uhr eine Polizeibeamtin leicht an der Hand verletzt worden. Gegen ...

mehr