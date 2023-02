Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (94/2023) Serie von Sachbeschädigungen an PKW: Zehn Fahrzeuge in der Straße "An der Gerichtslinde" betroffen, Zeugen gesucht

Göttingen (ots)

Göttingen, An der Gerichtslinde

Nacht zu Freitag, 17. Februar 2023

GÖTTINGEN (jk) - Unbekannte haben in der Nacht zu Freitag (17.02.23) in der Straße "An der Gerichtslinde" nach jetzigem Stand den Lack von zehn geparkten Fahrzeugen mutmaßlich mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Der verursachte Gesamtschaden ist unbekannt. Die betroffenen Autos waren hintereinander am Straßenrand abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Göttingen unter Telefon 0551/491-2115 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell