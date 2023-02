Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Börnste/ Unfallbeteiligter gesucht

Coesfeld (ots)

Nach einem Ausweichmanöver am Freitag (10.02.23) hat ein schwarzer Skoda Octavia einen defekten Reifen. Die Polizei sucht den unbekannten Unfallbeteiligten. Gegen 15.30 Uhr befuhr der 56-jährige Fahrer die Straße Börnste in Fahrtrichtung B474. Etwa 100 Meter vor der Anschrift Börnste 86 kam diesem in einer Kurve ein Bus entgegen. Dieser schnitt die Kurve, sodass der 56-Jährige nach rechts auswich. Dabei fuhr er durch ein Schlagloch, worauf der vordere rechte Reifen beschädigt wurde. Der Fahrer des Busses fuhr weiter. Es soll sich um keinen Linienbus handeln, sondern um einen alten weißen Schulbus mit roten Umrandungen an den Fenstern. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

