POL-OG: Gernsbach, Hilpertsau - Brand in Firmenhalle -Nachtragsmeldung-

Gernsbach, Hilpertsau (ots)

Nach dem Brandausbruch am Mittwochnachmittag in einer Fabrikhalle sind die Löscharbeiten der Einsatzkräfte der Feuerwehr zwischenzeitlich beendet. Durch nun anstehende Belüftungsarbeiten mit speziellen Ventilatoren steigt allerdings immer noch Rauch auf. Nach ersten Erkenntnissen sollte ein in der Firmenhalle befindliches Edelstahl-Silo zerlegt werden. Bei diesen Arbeiten sind im Silo gelagerte Papier- oder Stoffrest in Brand geraten. Ein Übergreifen des Feuers auf die etwa 150 Meter lange Fabrikhalle konnte von den Wehrleuten verhindert werden, sodass kein Gebäudeschaden zu beklagen ist. Die zwölf in der Fabrikhalle befindlichen Arbeiter konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Nach wie vor liegen keine Erkenntnisse über verletzte Personen vor.

Erstmeldung vom 15.03.2023, 15:22 Uhr

Gernsbach, Hilpertsau - Brand in Firmenhalle

Derzeit sind Kräfte der Feuerwehr und der Polizei nach einem Brandausbruch in einer Firmenhalle in der Fabrikstraße im Einsatz. Das Feuer ist gegen 14:20 Uhr ausgebrochen einhergehend mit einer starken Rauchentwicklung. Nach ersten Erkenntnissen dürften keine Personen zu Schaden gekommen sein. Anwohner werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

