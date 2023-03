POL-OG: Gernsbach, Hilpertsau - Brand in Firmenhalle

Appenweier (ots) - Eine Leichtverletzte und etwa 20.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Auffahrunfalls am Mittwochmorgen auf der B28 in Höhe des Sportplatzes Appenweier. Eine 35 Jahre alte VW-Fahrerin war hierbei gegen 7:40 Uhr bei stockendem Verkehr in das Heck eines Mercedes geprallt. Während die mutmaßliche Unfallverursacherin von Kräften des Rettungsdienstes zur ambulanten Behandlung in eine umliegende ...

