POL-OG: Mühlenbach, B294 - Gegen Erdwall geprallt

Rastatt (ots) - Ein Ford-Fahrer war am Dienstag auf der K3711 aus Richtung Förch kommend in Richtung L77 unterwegs. Gegen 16:30 Uhr wollte der Fahrzeuglenker nach rechts in die L77 in Richtung Kuppenheim abbiegen. An der Einmündung fuhr der Senior nach derzeitigem Kenntnisstand einer verkehrsbedingt wartenden VW-Fahrerin auf. Durch den Aufprall verletzte sich die Frau leicht. Sie wurde mit einem Rettungswagen in eine nahe gelegene Klinik gebracht. Das VW musste ...

