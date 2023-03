Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Aufgefahren

Rastatt (ots)

Ein Ford-Fahrer war am Dienstag auf der K3711 aus Richtung Förch kommend in Richtung L77 unterwegs. Gegen 16:30 Uhr wollte der Fahrzeuglenker nach rechts in die L77 in Richtung Kuppenheim abbiegen. An der Einmündung fuhr der Senior nach derzeitigem Kenntnisstand einer verkehrsbedingt wartenden VW-Fahrerin auf. Durch den Aufprall verletzte sich die Frau leicht. Sie wurde mit einem Rettungswagen in eine nahe gelegene Klinik gebracht. Das VW musste abgeschleppt werden. Der Unfallverursacher wurde glücklicherweise nicht verletzt.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell