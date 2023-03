Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, Zell-Weierbach - Rasenmäher im Zusammenhang mit Rollerdiebstählen gefunden, Eigentümer gesucht

Offenburg (ots)

Am vergangenen Mittwochabend kam es auf einem Feldweg in der Nähe der Straße Lohgässle zu einem Brand eines Rollers. Die Beamten konnten mit Hilfe der angebrachten Kennzeichen einen Besitzer des Fahrzeugs ermitteln. Bei der Abklärung an der Wohnanschrift stellte sich zudem heraus, dass dort ein weiterer Roller am selben Tag ebenfalls entwendet wurde. Im näheren Umfeld des brennenden Fahrzeugs konnte durch die Ermittler außerdem ein weiterer Roller festgestellt werden. Weiter wurde vor Ort auch ein Rasenmäher aufgefunden. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass das Benzin des Rasenmähers dazu verwendet wurde, den Roller in Brand zu setzen. Die Besitzer der Zweiräder konnten bereits verständigt und die Fahrzeuge zurückgeführt werden. Die Ermittlungen zu den bislang unbekannten Tätern dauern weiter an. Wem gehört der abgebildete Rasenmäher oder wer kann Hinweise zur Identität der Eigner geben? Mögliche Hinweisgeber oder die Eigentümer selbst setzen sich bitte unter der Rufnummer: 0781 21-2200 mit den Beamten des Polizeireviers Offenburg in Verbindung.

/es

