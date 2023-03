Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Auto beschädigt, Zeugen gesucht

Lahr (ots)

Nach einer mutmaßlichen Verkehrsunfallflucht am Dienstagmorgen sind die Beamten des Polizeireviers Lahr auf der Suche nach Zeugen. Im Verlaufe des Morgens vernahm eine Anwohnerin im Bereich der Schwitzbergstraße einen Knall. Beim Blick aus dem Fenster konnte sie laut eigenen Angaben einen LKW beobachten, welcher in jenem Moment dabei war, in die Schwitzbergstraße abzubiegen. Beim Eintreffen an der Örtlichkeit konnten die Beamten Schäden in Höhe von rund 3.000 Euro an einem in der Straße geparkten Auto feststellen. Ob und inwiefern der beobachtete LKW-Fahrer an den Schäden beteiligt ist, ist noch unklar. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass die Schäden im Zeitraum von 6:30 Uhr und 10 Uhr entstanden sind. Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang und zum mutmaßlichen Verursacher machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07821 2770 bei den Ermittlern des Polizeireviers Lahr zu melden.

/le

