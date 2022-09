POL-ST: Lienen, Kfz auf Schützenfestparkplatz beschädigt

Lengerich (ots) - In Lengerich und Rheine hat es kürzlich zwei Autoaufbrüche gegeben. In der Zeit zwischen Freita2g (09.09.), 12.00 Uhr und Montag (12.09.), 10.30 Uhr haben Unbekannte an der Anton-Führer-Straße in Rheine das hintere Dreiecksfenster eines grauen VW Golf eingeschlagen. Ob bei der Tat Beute gemacht wurde, ist noch unklar. Der entstandene Sachschaden am Auto beträgt schätzungsweise 150 Euro. Die Tatzeit ...

mehr