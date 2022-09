Polizei Steinfurt

POL-ST: Westerkappeln, 22-jähriger Motorradfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

Westerkappeln (ots)

Bei einem Alleinunfall in Westerkappeln zog sich ein 22-jähriger Motorradfahrer am Montagnachmittag (12.09.22) schwere Verletzungen zu. Gegen 17 Uhr befuhr der junge Ibbenbürener die Langenbrücker Straße (K20) in Richtung Norden. Ersten Erkenntnissen zufolge bremste er in einer Rechtskurve stark ab, verlor die Kontrolle über seine Kawasaki-Maschine und kam nach links von der Straße ab. Nach der Überquerung eines Grünstreifens blieb der Fahrer schließlich in einem Graben liegen. Der schwer verletzte Ibbenbürener wurde vor Ort durch einen Notarzt versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Zur Höhe des Sachschadens liegen noch keine Angaben vor.

