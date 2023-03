Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Mit Handy am Steuer erwischt

Rastatt (ots)

Mit einem Bußgeld von 100 Euro und dem Eintrag von einem Punkt in ihr Fahreignungsregister müssen nach Kontrollen mehrere Autofahrer in Rastatt rechnen. In nur einer Stunde waren am Dienstagmorgen in der Kehler Straße und in der Bahnhofstraße sechs Autofahrerinnen und Autofahrer dabei ertappt worden, wie sie während der Fahrt ihr Mobiltelefon bedienten.

Die Polizei weist darauf hin:

Wer im Stadtverkehr bei Tempo-50 nur drei Sekunden auf sein Telefon schaut, hat sich gute 40 Meter im "Blindflug" fortbewegt, ohne dabei auf Gefahren und andere Verkehrsteilnehmer reagieren zu können.

Übrigens: Auch die Nutzung des Mobiltelefons beim Radfahren ist verboten. Wer sein Handy während der Fahrt mit dem Velo aufnimmt, riskiert ein Bußgeld von 55 Euro.

