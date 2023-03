POL-OG: Baden-Baden - Einbruch in Getränkemarkt

Kehl (ots) - Die Beamten des Polizeireviers Kehl haben nach einer körperlichen Auseinandersetzung am Montagmittag in einem Gebäude in Goldscheuer Ermittlungen eingeleitet. Nach bisherigem Informationsstand soll es gegen 13.20 Uhr zwischen einer 41-Jährigen und zwei Senioren zu Streit gekommen sein. Als die alarmierten Einsatzkräfte des Polizeireviers Kehl daraufhin mit der 41-Jährigen an ihrer Wohnanschrift in ...

mehr