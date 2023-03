Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Verkehrsunfallflucht, Hinweise erbeten

Lahr (ots)

Nach einer mutmaßlichen Verkehrsunfallflucht am späten Montagabend ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen. Gegen 22:40 Uhr soll ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die Raiffeisenstraße befahren und sich an der Einmündung vor einem ortsansässigen Betrieb auf der Linksabbiegerspur eingeordnet haben. Beim Versuch, die Spur wieder zu wechseln, um der Raiffeisenstraße weiter zu folgen, kam es zum Zusammenstoß mit einem rechts an ihm vorbeifahrenden 70-jährigen Suzukifahrer. Der unbekannte Wagenlenker fuhr daraufhin auf das Firmengelände des zuvor erwähnten Betriebs. Der 70-Jährige konfrontierte den Unbekannten noch mit dem Unfallgeschehen, bevor dieser jedoch wieder in sein Fahrzeug gestiegen sein soll und sich widerrechtlich von der Unfallörtlichkeit entfernte. Am Fahrzeug des Senior entstand ein Schaden von rund 4.000 Euro. Zeugen, welche die Situation beobachten konnten und sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07821 277290 bei den Ermittlern des Polizeireviers Lahr zu melden.

/le

