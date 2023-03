POL-OG: Offenburg - Notruf missbraucht

Iffezheim (ots) - Nach einem Einbruch am späten Montagabend in der Raiffeisenstraße haben die Beamten des Polizeireviers Rastatt die Ermittlungen aufgenommen. Im Zeitraum von 18 Uhr bis 22 Uhr haben bislang unbekannte Täter ein Küchenfenster aufgehebelt und sich somit Zutritt in die Wohnung verschafft. Im Inneren durchwühlten die Eindringlinge einzelne Schränke und entwendeten mehrere Hundert Euro an Bargeld. Danach ...

