POL-OG: Kippenheim - Betrunken und ohne Fahrerlaubnis

Gaggenau (ots) - Am Montagmittag kam es in der Berliner Straße zu einer Frontkollision zwischen zwei Fahrzeugen. Ein Senior ist aufgrund ungeklärter Ursache kurz nach 14 Uhr auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit einem entgegenkommenden Wagen zusammengeprallt. Der Citroen-Fahrer verletzte sich hierbei und wurde durch den Rettungsdienst in ein Klinikum verbracht. Der 44-Jährige Audi-Fahrer verletzte sich durch den ...

