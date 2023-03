Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Oos - Gewahrsam

Baden-Baden, Oos (ots)

Nach der Kontrolle eines 25 Jahre alten Mannes am Montagnachmittag im Bereich der Ooser Bahnhofstraße musste der Alkoholisierte den Rest der Nacht in polizeilichem Gewahrsam verbringen. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge soll der Mittzwanziger gegen 16.30 zunächst in eine körperliche Auseinandersetzung verwickelt gewesen sein. Im Zuge einer anschließenden Kontrolle durch Beamte der Bundespolizei richtete er seine Aggressionen gegenüber den um Schlichtung bemühten Ordnungshütern. Letztlich wurden die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden unterstützend alarmiert, welche den Störenfried in Gewahrsam nahmen. Im Rahmen der weiteren Maßnahmen beleidigte der mit über zwei Promille alkoholisierte Mann die Einsatzkräfte fortlaufend massiv. Er muss nun nicht nur die Rechnung für die behördliche Unterbringung begleichen, sondern sieht auch einem Strafverfahren entgegen.

/ya

