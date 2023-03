Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Widerrechtliche Müllentsorgung

Achern (ots)

Durch den Aufruf eines Zeugen wurden die Beamten des Polizeireviers in Achern am Freitagmorgen, 03. März, auf den widerrechtlich abgelagerten Bauabfall aufmerksam gemacht. Die Gasbetonsteine und asbesthaltigen Zementfaserplatten wurden durch bislang Unbekannte auf einem Waldweg in Höhe des Modellflugplatzes entsorgt. Die Hintergründe der Müllentsorgung sind derzeit Stand der Ermittlungen des Fachbereichs Gewerbe und Umwelt. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich unter der Rufnummer: 07841 7066-0.

