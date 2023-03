Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Räuberischer Diebstahl in Elektronikmarkt, Hinweise erbeten

Lahr (ots)

Zu einem räuberischen Diebstahl kam es am Samstagabend in einem Elektronikfachgeschäft in der Straße "Im Götzmann". Nachdem sie versucht haben sollen, diverse Artikel aus dem Laden zu entwenden, wurden zwei bislang unbekannte Männer von einem Ladendetektiv kontrolliert. Im weiteren Verlauf fällt einem der Beiden ein vermutlich zuvor entwendetes hochwertiges Notebook aus der Tasche. Dieser soll sich daraufhin unter Drohung mit einem Messer seine Flucht zu Fuß ermöglicht haben. Der zweite Tatverdächtige konnte noch kurz vom Ladendetektiv an der Flucht gehindert werden, bevor auch dieser sich losreißen konnte und offenbar mit weiterem vermeintlichen Diebesgut aus dem Laden floh. Der Sicherheitsangestellte verfolgte die beiden Tatverdächtigen noch auf den Parkplatz, wo diese in einen blauen Citroen Berlingo mit ausländischem Kennzeichen gestiegen sein sollen und mit dem Fahrzeug entkamen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur genannten Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0781 21-2820 bei der Kriminalpolizei zu melden.

/le

