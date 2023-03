Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Iffezheim, B500 - Heck ausgebrochen

Iffezheim (ots)

Nicht angepasste Geschwindigkeit dürfte nach derzeitigen Feststellungen der Beamten des Polizeireviers Rastatt dafür verantwortlich gewesen sein, dass eine 28 Jahre alte BMW-Fahrerin am Sonntagmittag die Kontrolle über ihren Wagen verloren und hierbei einen Sachschaden von rund 30.000 Euro verursacht hat. Die 28-Jährige bog kurz nach 13 Uhr von der B500 nach links auf die L75 in Richtung Hügelsheim ab, als das Heck ihres BMW ausbrach und in der Folge frontal gegen einen an der dortigen Ampel wartenden BMW einer 24-Jährigen prallte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der wartende BMW auf einen dahinterstehenden VW geschoben. Alle Fahrerinnen und Fahrer kamen nach bisherigem Kenntnisstand mit dem Schrecken davon.

/wo

