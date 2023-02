Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Betrunkener schlägt auf Nachbarn ein

Ulm (ots)

Die Beamten wurden am Samstag gegen 14.35 Uhr in die Brückenstraße gerufen. Dort hatte ein 47-jähriger Mann mit einer Krücke nach seinem Nachbarn geschlagen. Der 58-jährige wurde am Kopf getroffen. Seine Brille fiel zu Boden und ging zu Bruch. Beim zweiten Schlag bekam der 58-jährige Wohnungsinhaber die Krücke zu fassen und es gelang ihm, den Angreifer aus der Wohnung zu schieben. Vor der Tür stand noch der 43-jährige Begleiter des Angreifers, der jedoch passiv blieb. Nach dem Schließen der Wohnungstür wurde die Polizei gerufen. Die Beamten nahmen den Angreifer mit auf die Dienststelle. Dort wurde er erkennungsdienstlich behandelt.

Der Tatverdächtige war gegen 16.00 Uhr wieder nach Hause zurückgekehrt. Er suchte die Wohnung seines damaligen Begleiters auf. Als dieser die Wohnungstür öffnete, bekam der Begleiter einen Faustschlag ins Gesicht. Erneut wurde die Polizei gerufen. Die Beamten nahmen den Aggressor in Gewahrsam. Der Alkoholtest ergab einen Wert über 2,5 Promille. Die Bereitschaftsrichterin bestätigte die Gewahrsamnahme und der Tatverdächtige durfte sein Gemüt in der Zelle abkühlen. Hintergrund für die Gewalttätigkeiten sind Geldforderungen.

