Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaustein - Vier Autos bei Unfall beschädigt - Hohen Sachschaden hat am Samstagabend ein junger Autofahrer in Blaustein verursacht.

Ulm (ots)

Gegen 20:00 Uhr befuhr der 19-Jährige mit seinem Corsa die Mähringer Straße in Richtung Walter-Otto-Straße. Aus Unachtsamkeit übersah er dort einen am Straßenrand ordnungsgemäß geparkten VW Golf eines 44-Jährigen. In diesen krachte der junge Mann ungebremst. Durch den Aufprall wurde der Golf nach vorn katapultiert. Die zwei geparkten Citroen eines 56-Jährigen, welche vor dem Golf standen, wurden ebenfalls aufeinander geschoben. Am Opel des Unfallverursachers entstand Sachschaden in Höhe von 8.000 Euro. Am Golf sind es etwa 10.000 Euro. Der Schaden an den beiden Citroen beläuft sich auf insgesamt etwa 1.000 Euro. Das Polizeirevier Ulm-West nahm den Unfall auf.

