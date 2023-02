Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Tätlicher Angriff auf Rettungskräfte und Polizei

Ulm (ots)

Am Samstag, gegen 16.45 Uhr, benötigte der Rettungsdienst polizeiliche Unterstützung in der Boller Straße in Jebenhausen. Der Rettungsdienst war zu einer auf dem Boden liegenden Person gerufen worden. Der 76-jährige Mann wurde bei der Überprüfung seiner Vitalfunktionen sofort aggressiv und schlug dem Sanitäter mit der flachen Hand ins Gesicht. Als die Polizeibeamten eintrafen, wollte sich der Mann entfernen. Nach der Aufforderung, stehen zu bleiben, schlug der Mann mit der Faust nach der Beamtin. Diese konnte dem Schlag ausweichen. Der Mann wurde festgehalten und auf der Trage des RTW fixiert. Auch den untersuchenden Notarzt versuchte der Herr zu schlagen. Aufgrund der vorliegenden Eigen- und Fremdgefährdung wurde der Mann in eine Klinik gebracht.

