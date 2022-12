Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dürbheim/Landkreis Tuttlingen) - Zeugen zu Fahrzeugbrand gesucht (02./03.12.2022)

Dürbheim/Landkreis Tuttlingen (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 02.12.2022, 21.30 Uhr, bis Samstag, 03.12.2022, 12.10 Uhr, wurde ein in der Hindenburgstraße in Dürbheim abgestellter Pkw durch einen Brand in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden an dem Ford Focus beläuft sich auf etwa 5.000 EUR. Nach dem bisherigen Stand der polizeilichen Ermittlungen muss davon ausgegangen werden, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde, jedoch eigenständig wieder erlosch, so dass ein Einsatz der Feuerwehr nicht mehr erforderlich war. Zeugen die im fraglichen Zeitpunkt entsprechende Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Spaichingen unter der Telefonnummer 07424/93180 in Verbindung zu setzen (AM).

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell