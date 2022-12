Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bösingen/Landkreis Rottweil) - Zeugen zu Straßenverkehrsgefährdung gesucht (03.12.2022)

Bösingen/Landkreis Rottweil (ots)

Zu einer Straßenverkehrsgefährdung ist es am Samstag um 15.00 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Bösingen und Beffendorf gekommen. Ein 22-Jähriger fuhr mit seinem blauen Renault Clio von Bösingen in Richtung Beffendorf. Nach dem Weiler "Kasperleshof" überholte der 22-Jährige, trotz Gegenverkehr, einen mit vier Personen besetzten grauen VW Passat. Nur durch starkes Abbremsen und Ausweichen nach rechts durch dessen 45-jährigen Fahrzeugführer konnte ein Zusammenstoß des Überholenden mit dem Gegenverkehr verhindert werden. Zeugen und mögliche Gefährdete, insbesondere entgegenkommende Fahrzeuglenker, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Oberndorf unter der Rufnummer 07423/81010 in Verbindung zu setzen (AM).

