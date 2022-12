Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil/Landkreis Rottweil) - Auto angefahren und geflüchtet - Zeugen gesucht (02.12.2022)

Rottweil/Landkreis Rottweil (ots)

Am Freitag ist es in der Zeit von 07.15 Uhr und 14.30 Uhr zu einer so genannten "Unfallflucht" im Turmweg in Rottweil gekommen. Ein dort geparkter Fiat Punto wurde durch einen unbekannten Fahrzeuglenker auf der kompletten linken Fahrzeugseite beschädigt. Ohne sich um den entstandenen erheblichen Schaden von ca. 5.000 EUR zu kümmern, setzte der Verursacher seine Fahrt fort. Beim Verursacherfahrzeug müsste es sich um einen weißen Pkw gehandelt haben. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier in Rottweil unter der Telefonnummer 0741/477-410 entgegen (AM).

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell