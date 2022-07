Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Besonders schwerer Fall des Diebstahls, Zeugenaufruf

Achern (ots)

Der Parkplatz eines Hotels geriet in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ins Visier eines noch unbekannten Einbrechers. Nach ersten Erkenntnissen soll sich der Dieb gegen 1 Uhr Zugang zu drei Fahrzeugen verschafft haben. Aus einem parkenden Pkw wurden zwei Koffer entwendet, wobei einer der beiden nach Stehlen eines Paars Anzugschuhe der Marke Llyod, wieder in der Einfahrt abgestellt wurde. Durch Einschlagen der rechten hinteren Dreiecksscheibe verschaffte sich der Langfinger Zugang zu einem zweiten Pkw. Hierbei wurden zwei Tankkarten mitgenommen. Der versuchte Diebstahl in einem dritten Fahrzeug gegen 02:30 Uhr wurde nach Einschlagen einer Scheibe, durch die ausgelöste Alarmanlage verhindert.

Weitere Zeugen, welche Hinweise zur gesuchten Person oder zum Tathergang geben können, werden gebeten sich mit den Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch unter der Rufnummer 07841 7066-0 in Verbindung zu setzen.

/xo

