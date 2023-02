Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Altheim - Autofahrer ist betrunken

Eine Absperrung beendete die Flucht eines Pkw-Lenkers vor der Polizei.

Ulm (ots)

Am Freitagabend wollte kurz vor 22.00 Uhr eine Streife in Waldhausen einen Pkw kontrollieren. Der Fahrer ignorierte allerdings sämtliche Anhaltesignale des Streifenwagens. Stattdessen fuhr er über mehrere Feldwege in Richtung Donau. Nach kurzer Zeit endete jedoch die Flucht an einer Absperrung. Der 50-jährige Pkw-Lenker räumte sofort ein, dass er zu viel getrunken habe. Ein Test bestätigte die Aussage. Die Beamten ordneten deshalb eine Blutentnahme an und der 50-Jährige musste seinen Führerschein abgeben. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

