POL-UL: (GP) Adelberg - Pkw kracht in Leitplanke

Eine junge Frau erleidet bei einem Unfall einen Schock.

Ulm (ots)

Eine 18 Jahre alte Frau befuhr am Samstag gegen 1.30 Uhr die Landstraße von Adelberg in Richtung Rechberghausen. Aus bislang unbekanntem Grund kam sie dabei nach links von der Straße ab und krachte in die Leitplanken. Dabei entstanden ca. 9.000 Euro Sachschaden. Die junge Frau erlitt einen Schock und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

