POL-UL: (GP) Geislingen/Steige - Mann muss in die Psychiatrie

Weil ein 41-Jähriger damit drohte sich umzubringen und Polizeibeamte mit dem Tod bedrohte, wurde er in eine Klinik eingewiesen.

Ulm (ots)

Am Samstag gegen 01.15 Uhr rief der Angestellte einer Tankstelle die Polizei um Hilfe. Dort hielt sich ein Mann auf, der nach einem Messer verlangte, weil er sich umbringen wolle. Noch bevor die Beamten eintrafen, fuhr der Mann allerdings mit einem Taxi davon. Sie konnten ihn vor einer Gaststätte ausfindig machen. Dort pöbelte der 41-Jährige umstehende Gäste an und versuchte eine Schlägerei zu provozieren. Da sich der Mann nicht beruhigen ließ, nahmen ihn die Beamten in Gewahrsam. Das gefiel ihm gar nicht, was er lautstark zum Ausdruck brachte. Der Randalierer stieß wilde Beleidigungen aus und bedrohte die Beamten mit dem Tod. Weil sich der Mann in der Gewahrsamszelle selbst verletzte, brachten ihn die Polizisten schließlich in eine psychiatrische Klinik.

