Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Warthausen - RTW übersieht Gegenverkehr

Ulm (ots)

Am Samstag, gegen 13.45 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße 465 ein Verkehrsunfall. Der 60-jährige Lenker eines Rettungswagens befuhr die Bundesstraße von Birkendorf in Richtung Warthausen. Er ordnete sich nach links auf dem Abbiegestreifen ein, um in die Alte Biberacher Straße einzubiegen. Beim Abbiegen übersah er den entgegenkommenden PKW eines 36-jährigen PKW-Lenkers. Bei dem Unfall wurden die Notärztin auf dem Beifahrersitz, sowie die Lenker des entgegenkommenden PKW schwer verletzt. Beide mussten mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der Sachschaden wird auf ca. 15 000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

